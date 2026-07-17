"كعكة ضد الكراهية".. مبادرة طفل بريطاني تحط الرحال في مساجد إسطنبول الطفل المصاب بالتوحد "جوشي مان" سيواصل حملته الداعمة للمسلمين والمناهضة للإسلاموفوبيا عبر توزيع الكعك هذه المرة في مساجد إسطنبول لمدة 10 أيام..

لندن/ الأناضول

يعتزم الطفل البريطاني المصاب بالتوحد جوشوا هاريس (جوشي مان)، البالغ من العمر 12 عاما، مواصلة حملته الداعمة للمسلمين والمناهضة للإسلاموفوبيا عبر توزيع الكعك هذه المرة في مساجد إسطنبول لمدة 10 أيام.

وكان جوشوا ووالده دان هاريس قد بدآ هذه المبادرة في بريطانيا عقب حادثة كراهية ضد المسلمين نفذها أحد المتطرفين اليمينيين في مسجد بمدينة بيتربورو العام الماضي، حيث قاما بتوزيع الكعك في المساجد تعبيرا عن التضامن مع المسلمين.

وفي حديث للأناضول في مطار غاتويك بلندن قبيل انطلاق رحلتهما إلى تركيا، قال الأب دان هاريس: "تركيا تُظهر حبها لجوشي مان باستمرار. لدينا العدد نفسه تقريبا من المتابعين في كل من تركيا وبريطانيا".

وأوضح أن الأتراك أصبحوا من أبرز المجتمعات الداعمة لحملتهم "لا تكره.. اصنع كعكة" ضد الكراهية المعادية للإسلام في بريطانيا.

وبيَّن أن برنامج زيارتهم في إسطنبول يمتد بين 17 و27 يوليو/ تموز الجاري، ويتضمن جولات في عدد من أبرز مساجد إسطنبول، حيث سيقوم جوشوا بتوزيع الكعك على المصلين والزوار.

وأشار هاريس إلى أن دار الإفتاء بإسطنبول تدعم الحملة وزيارات المساجد، وأن عشرات المتطوعين الأتراك شاركوا في تنظيم مختلف جوانب الرحلة.

وأضاف أن نحو 100 متطوع تركي أسهموا في ترتيب زيارات المساجد والإقامة والمواصلات والمطاعم، معتبرا أن ذلك يعكس حجم المحبة والدعم اللذين يحظى بهما ابنه في تركيا.

وتعود بداية الحملة إلى أكتوبر/تشرين الأول 2025، حين اقتحم المتطرف اليميني ألكسندر هوبر أحد المساجد في مدينة بيتربورو واعتدى على المصلين والشرطة.

وعقب الحادثة، قرر دان هاريس وابنه جوشوا، اللذان يعيشان بالقرب من المسجد، إعداد الكعك وتوزيعه تضامنا مع المسلمين.

وامتدت حملة "لا تكره.. اصنع كعكة" إلى دول أخرى، فيما زار الأب وابنه أكثر من 100 مسجد داخل بريطانيا في إطار جهود مكافحة الإسلاموفوبيا وتعزيز التعايش.