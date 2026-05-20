"كارمود" التركية تنتج غرفا جاهزة لمنطقة سياحية في مالطا مخصصة لخدمات الحجز وبيع التذاكر في منطقة "بلو لاغون" الواقعة بين جزيرتي كومينو وكومينوتو

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت شركة "كارمود" التركية، الأربعاء، أنها أنتجت 15 غرفة لبيع تذاكر دخول منطقة "بلو لاغون" السياحية ذات الطبيعة المحمية بجمهورية مالطا.

وأوضحت الشركة في بيان، أن الغرف المخصصة لخدمات الحجز وبيع التذاكر في منطقة "بلو لاغون" الواقعة بين جزيرتي كومينو وكومينوتو، تم الانتهاء من تصنيعها وإرسالها إلى مالطا.

وأفرد البيان حيزا لتصريحات مدير مبيعات شركة كارمود أنس قزل باي، الذي قال إن شركته تُنتج غرف متنقلة ومستدامة للمناطق السياحية والمواقع الطبيعية المحمية.

وأردف: "أنجزنا 15 غرفة بقياس 150×270 سنتيمتراً وأرسلناها إلى المنطقة، وزوّدنا الغرف بنظام الستائر الصلبة للنوافذ، إضافة إلى جيوب مخصصة لرفعها ونقلها بواسطة رافعات، ما يسهّل عملية نقلها عند الحاجة".

وأضاف أن الغرف وُضعت في مواقع محددة على شاطئي جزيرتي كومينو وكومينوتو، وستُستخدم لتقديم خدمات الحجز وبيع التذاكر الخاصة بالجولات البحرية وتأجير اليخوت وأنشطة الغوص التي توفرها الشركات السياحية في المنطقة.

وأوضح أن الغرف الجاهزة للاستخدام، تحظى بإقبال في مجالات متعددة، لا سيما قطاعي الأغذية والسياحة.

وتابع: "نوفر من خلال غرفنا التي تراوح مساحتها بين 4 و50 متراً مربعاً، حلولاً عملية لإنشاء نقاط البيع والخدمات".

وأشار قزل باي إلى أن منطقة "بلو لاغون" تُعد من أبرز الوجهات السياحية العالمية بفضل بحيرتها الزرقاء وشواطئها الرملية الذهبية وكهوفها وأنشطة الغوص فيها.