"كارمود" التركية تعلن زيادة الطلب على غرف الحراسة الجاهزة في أعقاب هجومين وقعا في أبريل الماضي في مدرستين جنوبي البلاد..

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت شركة "كارمود" التركية أن الطلب على منتجاتها من غرف الحراسة الجاهزة المخصصة للمدارس، شهد ارتفاعاً ملحوظاً عقب حادثتين وقعتا في مدرستين بولايتي قهرمان مرعش وشانلي أورفة، جنوبي تركيا.

وقال مدير مبيعات غرف الحراسة في الشركة، أنس قزل باي، في بيان الاثنين، إن الشركة تهدف إلى الإسهام بشكل فعّال في تعزيز أمن المدارس عبر تصميم غرف حراسة مخصصة وفق احتياجات كل موقع يتم تركيبها فيه.

وأوضح أن الشركة قامت بتجهيز غرف الحراسة المدرسية بطريقة تتيح دمج أنظمة الكاميرات ضمن بنية تحتية تساعد على جمع البيانات وتحليلها بشكل أفضل.

وأكد أن الشركة تصمم هذه الغرف الجاهزة وفق معايير خاصة، بهدف تقديم أفضل مساهمة ممكنة في أمن المدارس.

ولفت إلى أن غرف الحراسة تتميز ببيئة داخلية مريحة تسهّل عمل عناصر الأمن، مع أنظمة عزل حراري وجدران وأسقف تتيح التحكم بالمناخ الداخلي بشكل مثالي.

وأشار إلى أن الشركة تنتج غرف الحراسة الجاهزة للمدارس بمساحات تتراوح بين 3 و28 متراً مربعاً، تحتوي على دورات مياه.

ومنتصف أبريل/ نيسان الفائت، وقع هجومان مسلحان في مدرستين بولايتي قهرمان مرعش وشانلي أورفة نفذهما طالبان وأسفرا عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

