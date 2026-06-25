"كارمود" التركية تطرح كبائن عازلة للضوضاء مخصصة للمكاتب المفتوحة

إسطنبول/ الأناضول

مدير مبيعات الكبائن في شركة "كارمود"، أنس قزل باي:

- هذه الكبائن تحظى بإقبال كبير في مراكز الأعمال والتسوق والأبراج التجارية والبنوك والسفارات، والمساحات الداخلية للمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص

- يمكن إجراء المكالمات الهاتفية الخاصة أو الاجتماعات داخل هذه الكبائن بأمان تام مع الحفاظ على الخصوصية، وهو ما ينعكس إيجابا على كفاءة العمل

طرحت شركة "كارمود" التركية الرائدة في مجال الأبنية مسبقة الصنع، كبائن عازلة للضوضاء، صُممت خصيصا لتوفير أماكن خاصة للعمل وعقد الاجتماعات داخل المكاتب المفتوحة.

وأوضحت الشركة في بيان، الخميس، أن الكبائن المذكورة تسهم في تعزيز إنتاجية الشركات من خلال إضفاء الخصوصية على الاجتماعات داخل بيئات العمل المفتوحة.

ونقل البيان عن مدير مبيعات الكبائن في شركة "كارمود"، أنس قزل باي، قوله إن الكبائن تتيح إمكانية توفير بيئات عمل هادئة داخل المنشآت التجارية المزدحمة.

وأضاف قزل باي: "يمكن إجراء المكالمات الهاتفية الخاصة أو الاجتماعات داخل هذه الكبائن بأمان تام مع الحفاظ على الخصوصية، وهو ما ينعكس إيجابا على كفاءة العمل عبر حماية سرية المداولات".

وأشار إلى أن هذه الكبائن تحظى بإقبال كبير في مراكز الأعمال والتسوق والأبراج التجارية والبنوك والسفارات، بالإضافة إلى المساحات الداخلية للمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

- طرازات متنوعة تلبي الاحتياجات

وأوضح قزل باي أن الشركة توفر 3 طرازات مختلفة لتناسب الاستخدامات المتنوعة وهي: كبائن للمكالمات الهاتفية بمقاس (105×105 سم)، ومكاتب للعمل بمقاسي (126×160 سم) و (125×220 سم)، وغرف للاجتماعات بمقاس (250×220 سم) تستوعب ما يصل إلى 4 أشخاص.

وأكد قزل باي أن الكبائن التي طرحتها الشركة للبيع، يجري إنتاجها لتكون جاهزة للاستخدام الفوري بكامل معداتها.

واستطرد: "تبلغ قدرة العزل الصوتي في كبائننا بين 38 إلى 40 ديسيبل، وهي نسبة كافية جدا لتوفير بيئة هادئة".

وحول المزايا الداخلية للكبائن، أفاد قزل باي بأنها تحتوي على مكتب عمل، ومقعد أو كرسي قابل للتعديل، وشاحن لاسلكي، ومأخذ كهربائي مزود بمنافذ (USB) ومنافذ بيانات، إضافة إلى نظام تهوية صامت ووحدات إضاءة.

واختتم قزل باي بالإشارة إلى أن الكبائن تتميز بخاصية الفك والتركيب، مما يتيح إمكانية تركيبها بمرونة وعملية عالية داخل الأماكن ذات المداخل الضيقة، فضلا عن إمكانية الإنتاج بخيارات ألوان متعددة لتتناسب مع الهوية المؤسسية للعملاء.