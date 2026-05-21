"كارمود" التركية تبدأ ببناء مساكن بهياكل فولاذية في أوروغواي ضمن تصميمين، الأول من طابقين بمساحة 150 مترًا مربعًا، ومن طابق بمساحة 67 مترًا مربعًا

إسطنبول / الأناضول

بدأت شركة "كارمود" التركية ببناء مساكن بهياكل فولاذية بمدينة مونتيفيديو عاصمة أوروغواي.

ونقل بيان للشركة الأربعاء، عن مدير المبيعات الخارجية، أوزان أيدن قوله إن المشروع الجديد يمثل ثالث مشروع سكني من نوع الهياكل الفولاذية تنفذه الشركة في أوروغواي.

وأوضح أيدن أن الشركة وسعت مشاريع المنازل ذات الهياكل الفولاذية في جميع أنحاء القارة الأمريكية تماشيًا مع أهدافها.

وقال: "تشكل الطبيعة المعيارية في تصنيع منازلنا ميزةً مهمة من حيث التصدير إلى الأسواق الخارجية".



وأشار إلى استمرار مشاريع مماثلة للشركة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب تنفيذ مشاريع سابقة في تشيلي والأرجنتين وباراغواي وفنزويلا وغويانا.

وأكد أيدن أن تركيا تعد من الدول الرائدة عالميًا في إنتاج الهياكل الفولاذية الخفيفة، لافتًا إلى أن الشركة تسعى للإسهام بشكل أكبر في صادرات البلاد.

وصرح أن الشركة بدأت بتركيب منازل من طابقين ومن طابق واحد كجزء من مشروع الإسكان الفولاذي الخفيف في مونتيفيديو.



وأردف: "نقوم في مونتيفيديو بتركيب منازل فولاذية خفيفة بتصميمين، منزل من طابقين بمساحة 150 مترًا مربعًا، ومنزل من طابق واحد بمساحة 67 مترًا مربعًا".

وتابع: "أُنجزت جميع التحضيرات للمشروع في مكتبنا الفني وفقًا لمعايير البناء والعزل الخاصة بأوروغواي، وبعد الإنتاج نقلنا الهياكل بحرًا، وأرسلنا جميع المستلزمات من تركيا بما في ذلك الأبواب والنوافذ ومواد العزل اللازمة لتركيب المنازل، ولا حاجة لأي مواد أخرى في موقع المشروع، فالعملية تقتصر على تركيب المنازل فقط".

وتأسست شركة "كارمود" بالعام 1986 وهي متخصصة في تصنيع المباني مسبقة الصنع، وتُستخدم منتجاتها في 134 دولة، وفقا لموقعها الرسمي.