المهرجان يستمر ليومين في ولاية قونيا، وسط البلاد..

قونيا تحتفي باللافندر في أكبر حديقة من نوعها بتركيا المهرجان يستمر ليومين في ولاية قونيا، وسط البلاد..

قونيا/ الأناضول

انطلقت في ولاية قونيا، وسط تركيا، الأحد، فعاليات مهرجان اللّافندر، المقام في حديقة قراطاي، التي تعد أكبر حديقة لافندر في البلاد.

وتستضيف الحديقة آلاف الزوار وسط مشاهد اللافندر الأرجوانية، فيما تشهد فعاليات متنوعة تمنح المشاركين يوما مميزا.

والتقط الزوار صورا بين حقول اللافندر الأرجوانية، وأبدوا اهتماما كبيرا بالفعاليات المنظمة في منطقة المهرجان.

وشهدت منطقة الفعاليات المقامة قبالة حديقة قراطاي للّافندر، إقبالا كبيرا طوال اليوم.

وأضفت أكشاك المنتجات اليدوية، وفعاليات الأطفال، والعروض المسرحية، والخدع البصرية، والرسوم المتحركة، وعروض الأكروبات، والمسابقات، أجواء مبهجة على المهرجان.

وحازت المنتجات المصنوعة من اللافندر إعجاب زوار المهرجان.

ومن المقرر أن يستمر المهرجان ليومين.

