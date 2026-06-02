قورتولموش يبحث مع رئيس فنلندا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

هلسنكي/ الأناضول

بحث رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، العلاقات الثنائية بين البلدين، وقضايا إقليمية.



واستقبل ستوب، الثلاثاء، رئيس البرلمان التركي قورتولموش، الذي يجري زيارة رسمية إلى العاصمة هلسنكي.

وجرى اللقاء في مقر الرئاسة الفنلندية، حيث تم تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والعلاقات البرلمانية بين تركيا وفنلندا، إضافة إلى القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة.

وفي تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، قال قورتولموش: "أشكر الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب على حفاوة الاستقبال. وآمل أن تسهم زيارتنا في تعزيز التعاون بين تركيا وفنلندا، وأن تمنح زخما لتطوير العلاقات بين برلمانَي البلدين".