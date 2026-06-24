رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش التقى نظيره الإيراني على هامش أعمال المؤتمر العشرين للاتحاد البرلماني لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في باكو..

قورتولموش وقاليباف يبحثان تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش التقى نظيره الإيراني على هامش أعمال المؤتمر العشرين للاتحاد البرلماني لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في باكو..

باكو/ الأناضول

بحث رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، مع نظيره الإيراني محمد باقر قاليباف، تطورات المفاوضات بين طهران وواشنطن، الرامية لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران بشكل دائم.



جاء ذلك خلال لقائهما، الأربعاء، على هامش أعمال المؤتمر العشرين للاتحاد البرلماني لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وتناول الجانبان، خلال لقائهما في مركز حيدر علييف الثقافي، ملف مفاوضات السلام إثر الحرب، إلى جانب الهجمات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والتطورات الإقليمية والدولية.

وفي 18 يونيو/حزيران الجاري، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وشرعتا الأحد في مفاوضات بسويسرا لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.



وأعرب قورتولموش عن ترحيبه بالتقدم الذي تحقق في المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة في سويسرا، مؤكدا تطلع تركيا إلى أن تنتهي الحرب باتفاق سلام دائم يستند إلى القانون الدولي.

وأشار إلى أن تركيا تبذل جهوداً مكثفة بالتعاون مع باكستان وقطر، اللتين تستضيفان مفاوضات السلام، من أجل دعم المسار التفاوضي وتحقيق نتائج إيجابية.

وقدم قورتولموش تعازيه في ضحايا الحرب، وفي مقدمتهم المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، إضافة إلى 168 طفلا قضوا في الهجوم على مدرسة في ميناب، وسائر الإيرانيين الذين فقدوا حياتهم خلال الحرب.

وشدد على وقوف تركيا دولة وشعبا إلى جانب الشعب الإيراني في مواجهة "الحرب الظالمة"، معربا عن أمله في أن تنعم إيران بالسلام والاستقرار والأمن، وأن تنعكس أجواء السلام على المنطقة بأسرها.

من جانبه، أعرب قاليباف عن تقديره لموقف تركيا، مؤكدا أن وقوفها إلى جانب إيران بصفتها دولة صديقة وشقيقة محل تقدير كبير.

وأضاف أن إيران لمست دعم الدول الصديقة والجارة في مختلف المجالات، معربا عن ترحيبه بسرعة إدانة تركيا للهجمات وإعلان موقفها الرافض لها.