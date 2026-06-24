على هامش المؤتمر العشرين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في باكو

قورتولموش ورئيس الوزراء الأذربيجاني يبحثان تعزيز التعاون على هامش المؤتمر العشرين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في باكو

باكو/ الأناضول

بحث رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، ورئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء الجانبين، الأربعاء، على هامش المؤتمر العشرين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالعاصمة باكو.

وبحسب مراسل الأناضول، تناول الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية التي وصلت إلى مستوى التحالف بموجب "إعلان شوشة"، وتعزيز التعاون في جميع المجالات، بما فيها الاقتصاد والتعليم والثقافة والطاقة والنقل، إلى جانب زيادة التعاون بين البرلمانين، كما ناقشا قضايا إقليمية ودولية.

وأوضح قورتولموش، أن اجتماع اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي استضافه البرلمان الأذربيجاني، انعقد بنجاح كبير، حيث شهد نقاشات مثمرة وتبادلا للآراء.

وأعرب عن امتنانه جراء المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات التركية الأذربيجانية.



وأكد قورتولموش، ثقته في أن "قره باغ" ستصبح أكثر تطورا بعد تحريرها من أرمينيا بفضل شجاعة وبطولة الجيش الأذربيجاني.

وشدد على أن النصر في قره باغ غيّر التوازنات في منطقة القوقاز، وزاد من أهمية العالم التركي لدى جميع دول المنطقة والعالم.



وأعرب قورتولموش، عن رغبة تركيا في الوصول إلى نتائج إيجابية في المفاوضات الجارية مع أرمينيا.

كما أكد على أهمية الممر الأوسط، موضحا أن تركيا تبذل كل الجهود للحفاظ على هذا الممر مفتوحا وتعزيزه بشكل أكبر.

وأشار إلى أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا قد تفتح نافذة جديدة أمام المنطقة، وأنها ستؤثر بشكل وثيق على التوازنات في الشرق الأوسط.



عبر رئيس البرلمان التركي عن أمله في أن يصبح السلام بالمنطقة دائما.

وأعرب عن ثقة تركيا في إمكانية حل النزاعات عبر طاولة المفاوضات، وأن الأطراف يمكنها تحقيق النتائج التي تسعى إليها عبر الحوار والدبلوماسية، وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية.

وأطلق الجيش الأذربيجاني في 27 سبتمبر/ أيلول 2020، عملية لتحرير أراضيه المحتلة في "قره باغ"، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، نص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.​​​​​​​

