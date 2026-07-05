**رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش في تصريحات متلفزة: - الناتو مضطر إلى دخول مرحلة جديدة - أصبحت تركيا تلفت الأنظار وقادرة على المنافسة مع دول كثيرة بفضل منتجاتها الدفاعية الجديدة

قورتولموش: قمة الناتو بأنقرة مهمة لإعادة الالتزام بمستقبل الحلف **رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش في تصريحات متلفزة: - الناتو مضطر إلى دخول مرحلة جديدة - أصبحت تركيا تلفت الأنظار وقادرة على المنافسة مع دول كثيرة بفضل منتجاتها الدفاعية الجديدة

شرناق/ الأناضول

قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، إن قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة أنقرة، مهمة من حيث إعادة تأكيد الالتزام بمستقبل الحلف.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، خلال بث مباشر على قناة "تي آر تي" التركية، الأحد.

وأوضح قورتولموش، أن الناتو مضطر إلى دخول مرحلة جديدة.



ولفت إلى أن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014 فتح عهدا جديدا في القارة الأوروبية، وأن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من إبداء موقف قوي إزاء ذلك، وأن الناتو لم يقدّم حينها أي منظور واضح.

وأضاف: "لذلك وجدت القارة الأوروبية نفسها في حالة ضعف كبير أمام روسيا، خصوصا فيما يتعلق بالاحتياجات الأمنية".

وأشار قورتولموش، إلى أن أوروبا لديها حاجة أمنية جدية منذ 10 إلى 12 عاما، وأن فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولاية ثانية أضاف بعدا جديدا إلى المشهد.

وذكر أن ترامب أوصل رسالة إلى أوروبا مفادها أنه لن يتحمل عبئها.



واعتبر رئيس البرلمان التركي، أن ذلك يكشف وجود تباينات جدية في الرؤية الأوروبية الأطلسية.

وتابع: "لذلك نرى أن هذه القمة مهمة من حيث إعادة تأكيد الالتزام بمستقبل حلف الناتو".



وشدد على ضرورة ظهور "مفهوم جديد" داخل الناتو.

وفي ملف الإنفاق الدفاعي، قال قورتولموش، إن إحدى أبرز القضايا المطروحة في اجتماع الناتو ببروكسل العام الماضي كانت تخصيص دول الحلف 5 بالمئة من ناتجها القومي الإجمالي للإنفاق الدفاعي.

وأوضح أن هذا الهدف بعيد جدا بالنسبة إلى معظم الدول الأوروبية.



ولفت قورتولموش، إلى وجود نقص واضح في استثمارات الصناعات الدفاعية لدى كثير منها خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن تركيا تبرز في هذا المجال، قائلا إنها أصبحت بلدا "يلفت الأنظار وقادرا على المنافسة مع دول كثيرة في العالم" بفضل منتجاتها الدفاعية الجديدة.

وتستضيف أنقرة قمة الناتو الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وذلك للمرة الثانية بعد قمة "إسطنبول 2004".