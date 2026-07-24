رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش قال إن الخطوة التي اتخذت قبل 6 أعوام أعادت الجامع إلى هويته الأصلية

قورتولموش: فتح آيا صوفيا للعبادة تعبير قوي عن تمسكنا بتاريخنا رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش قال إن الخطوة التي اتخذت قبل 6 أعوام أعادت الجامع إلى هويته الأصلية

أنقرة/ الأناضول

قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، إن إعادة فتح جامع آيا صوفيا الكبير بإسطنبول للعبادة تمثل تعبيرا قويا عن تمسك الشعب التركي بتاريخه وحضارته.

جاء ذلك في تدوينة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، بمناسبة الذكرى السادسة لإعادة فتح الجامع للعبادة.

وأضاف قورتولموش: "جامع آيا صوفيا الكبير أحد أقوى رموز إرادة شعب نُقشت في التاريخ، ووفائه لأمانة عريقة".

وذكر أن الجامع، الذي تركه السلطان محمد الفاتح أمانة لإسطنبول، استعاد هويته الأصلية قبل 6 أعوام بفضل العزم التاريخي للرئيس رجب طيب أردوغان.

وأردف: "لم يكن ذلك مجرد إعادة فتح دار للعبادة، بل تعبيرا قويا عن تمسكنا بتاريخنا وحضارتنا".

وأعرب قورتولموش عن تهانيه بذكرى إعادة فتح الجامع للعبادة، داعيا الله أن تسهم التكبيرات والأدعية التي تتردد فيه في توحيد القلوب وتعزيز الأخوة ومنح الأمل للمظلومين.



وفي 10 يوليو/ تموز 2020، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويل "آيا صوفيا" من جامع إلى متحف، ليُعاد افتتاحه للعبادة في 24 يوليو 2020، بقرار وقعه الرئيس أردوغان في خطوة تعد إحدى أبرز المحطات في التاريخ التركي الحديث.

و"آيا صوفيا"، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.