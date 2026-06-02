وفق تصريحاته أثناء لقائه مع وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونن في البرلمان الفنلندي خلال زيارته الرسمية إلى هلسنكي..

قورتولموش: ثمة فرص تعاون مع فنلندا في الصناعات الدفاعية والتعليم وفق تصريحاته أثناء لقائه مع وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونن في البرلمان الفنلندي خلال زيارته الرسمية إلى هلسنكي..

هلسنكي/الأناضول



أشار رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش إلى الزيارات المتبادلة بين تركيا وفنلندا ستسهم بشكل إيجابي في تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات مؤكد وجود فرص كبيرة لتطوير التعاون بين خاصة في مجالات الصناعات الدفاعية والتعليم والطاقة والسياحة.

جاء ذلك في تصريحاته أثناء لقائه مع وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونن في البرلمان الفنلندي خلال زيارته الرسمية إلى هلسنكي.

وأشار قورتولموش إلى أن الزيارات المتبادلة بين تركيا وفنلندا ستسهم في تطوير علاقات البلدين، وأن البلدين يتقاسمان مقاربات متشابهة في العديد من القضايا، مثل مهام حلف شمال الأطلسي (ناتو) الجديدة وكيفية تعزيز الأمن في أوروبا.

وتطرق رئيس البرلمان التركي خلال اللقاء إلى استضافة أنقرة لقمة برلمانات الناتو في إسطنبول يومي 28–29 يونيو/حزيران الجاري وقمة الناتو التي ستُعقد في أنقرة يومي 7–8 يوليو/تموز القادم.

وأكد أن هذه الاجتماعات ستسهم في طرح رؤى جديدة بشأن مستقبل الناتو وأمن أوروبا.

كما أوضح أن دول الناتو والاتحاد الأوروبي تواجه تحديات جديدة وخلافات لم تكن موجودة سابقا، مشيرا إلى أن هذه التطورات تفرض إعادة التفكير في أمن أوروبا ومراجعة وظائف الناتو.

وأكد قورتولموش أن تركيا تعتبر عضوية الاتحاد الأوروبي هدفا استراتيجيا، معربا عن شكر بلاده لفنلندا على دعمها في هذا الشأن.

وأضاف أن التحديات الأخيرة أثبتت أن العديد من القضايا لا يمكن حلها بالقوة العسكرية فقط، مشددًا على أن تركيا ترى أن الدبلوماسية والمفاوضات والحوار القائم على التفاهم المتبادل هي الوسيلة الأكثر فاعلية لحل النزاعات بين الدول.

كما أشار إلى أن فنلندا تمتلك خبرة مهمة في مجال الوساطة، مؤكدًا أهمية تعزيز نهج قائم على التفاوض لحل القضايا الإقليمية والعالمية.