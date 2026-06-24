جاء ذلك خلال حديث رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش في زيارته إلى الأمانة العامة لـ الجمعية البرلمانية للدول التركية (توركبا) في باكو..

قورتولموش: "توركبا" أصبحت مؤسسة برلمانية ذات حضور دولي جاء ذلك خلال حديث رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش في زيارته إلى الأمانة العامة لـ الجمعية البرلمانية للدول التركية (توركبا) في باكو..

باكو/ الأناضول

قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش إن الجمعية البرلمانية للدول التركية "توركبا" حققت تقدماً كبيراً، وأصبحت اليوم مؤسسة برلمانية تحظى باهتمام وتقدير على المستوى الدولي.

جاء ذلك، وفق ما نقله مراسل الأناضول، خلال زيارة قورتولموش إلى الأمانة العامة لـ"توركبا" في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث يشارك في أعمال المؤتمر العشرين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وخلال الزيارة، استمع قورتولموش إلى عرض قدمه الأمين العام لـ"توركبا" راميل حسن حول أنشطة الجمعية، معرباً عن تمنياته له ولفريقه بالتوفيق في أداء مهامهم وتحقيق نتائج إيجابية.

وأشار قورتولموش إلى أن منظمة الدول التركية وصلت إلى مرحلة متقدمة من التأثير والقوة، مؤكداً أن الظروف الدولية الراهنة تتيح فرصاً مهمة لتعزيز مكانة العالم التركي وتوسيع حضوره على الساحة الدولية.

وأضاف أن العالم التركي، الممتد جغرافياً من آسيا الوسطى إلى المجر، ويضم نحو 300 مليون نسمة، ويمتلك موارد طبيعية كبيرة فوق الأرض وتحتها، فضلاً عن إشرافه على ممرات استراتيجية مهمة، مرشح ليكون أحد أبرز مراكز القوة الصاعدة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن جميع المقومات اللازمة لتعزيز قوة العالم التركي متوافرة، مشدداً على أهمية استثمارها عبر رؤية مشتركة ومشروعات جماعية وتعاون وثيق بين الدول الأعضاء.

وأوضح أن البرلمانات لا تعكس فقط الإرادة السياسية للحكومات، بل تمثل أيضاً إرادة الشعوب، مؤكداً أن تعزيز دور "توركبا" يعني في الوقت ذاته إبراز إرادة شعوب الدول التركية وتعزيز حضورها المشترك.



والجمعية البرلمانية للدول التركية، تتبع لمنظمة الدول التركية التي تضم كلا من: تركيا، وأذربيجان، وكازاخستان، وقرغيزستان، وأوزبكستان، بينما تملك تركمانستان والمجر وجمهورية شمال قبرص التركية صفة مراقب فيها.

وتأسست منظمة الدول التركية في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، تحت مسمى "مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي)، بعد توقيع اتفاقية نخجوان بين تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان. وفي قمة إسطنبول عام 2021، تقرر تحويل اسمها من المجلس التركي إلى منظمة الدول التركية.