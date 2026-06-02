قورتولموش: القضية الفلسطينية تمثل مأساة مستمرة منذ عام 1947 رئيس البرلمان التركي تطرق إلى القضية الفلسطينية خلال لقائه نظيره في البرلمان الفنلندي..

هلسنكي/ الأناضول

قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش إن القضية الفلسطينية تمثل مأساة مستمرة منذ عام 1947.

جاء ذلك خلال لقائه مع نظيره الفنلندي يوسي هالا-أهو في البرلمان الفنلندي، الثلاثاء، حيث بحثا العلاقات الثنائية والبرلمانية بين البلدين.

وشدد قورتولموش على ضرورة عدم التزام الصمت حيال المأساة الإنسانية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بسبب الهجمات الإسرائيلية.

وأكد على ضرورة وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة والانتهاكات في الضفة الغربية.

وفي 8 أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت نحو 73 ألف قتيل وحوالي 173 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل الإبادة عبر تقييد إدخال المساعدات الإنسانية وقصف يومي قتل 932 فلسطينيا وأصاب 2859، معظمهم أطفال ونساء.

وخلال الاجتماع بين الوفدين التركي والفنلندي، أعرب قورتولموش عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة، التي تأتي بعد انقطاع دام 12 عاما على مستوى رؤساء البرلمانات، في تطوير العلاقات الثنائية والبرلمانية بين البلدين.

وأشار إلى أن انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) عام 2023 فتح مرحلة جديدة في العلاقات التركية الفنلندية.

ولفت إلى أن تركيا تكتسب أهمية لمستقبل أوروبا والحلف ليس فقط بسبب امتلاكها أحد أقوى جيوش الناتو، بل أيضا بفضل قدرتها على توسيع آفاق أوروبا وعلاقاتها مع مختلف مراكز القوى العالمية.