كلمة ألقاها رئيس البرلمان التركي بمناسبة الذكرى العاشرة للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي قام بها تنظيم "غولن" صيف 2016..

قورتولموش: الشعب التركي ألقى تقليد الانقلابات في مزبلة التاريخ كلمة ألقاها رئيس البرلمان التركي بمناسبة الذكرى العاشرة للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي قام بها تنظيم "غولن" صيف 2016..

أنقرة/ الأناضول

قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، إن الشعب ألقى تقليد الانقلابات في مزبلة التاريخ بإفشاله محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأربعاء، بالعاصمة أنقرة خلال فعالية لإحياء الذكرى العاشرة للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي قام بها تنظيم "غولن" الإرهابي صيف 2016.

ووصف قورتولموش ليلة 15 يوليو 2016 بأنها إحدى أهم الليالي في تاريخ تركيا، مبينا أنها شهدت مواجهة بين "الخيانة والشجاعة، وبين من حاولوا إيقاف الدبابات بصدورهم العارية ومن احتموا بالأسلحة التي منحها لهم الشعب".

وأضاف أن أكبر إرث خلّفته تلك الليلة هو "انتصار الديمقراطية والإرادة الوطنية".

وتابع: منذ أواخر العهد العثماني، ومرورا بتاريخ الجمهورية وخصوصا خلال فترة التعددية الحزبية في الحياة السياسية التركية، شهدنا سلسلة انقلابات كانت امتدادا لانقلاب 30 مايو/ أيار 1876 على السلطان العثماني عبد العزيز.

وأكد أن الشعب التركي "ترك بصمته صبيحة 15 يوليو 2016، وألقى تقليد الانقلابات في مزبلة التاريخ".

واختتم قورتولموش كلمته بالترحم على أرواح ضحايا محاولة الانقلاب، معربا عن ثقته بأن تركيا ستواصل مسيرتها قوية وموحدة.

وشهدت المراسم تلاوة آيات من القرآن الكريم وعرض تسجيلات مصورة من ليلة محاولة الانقلاب، بينها خطاب أردوغان الذي دعا فيه المواطنين إلى النزول للميادين.



وتحيي تركيا في 15 يوليو/تموز من كل عام ذكرى المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2016، وأسفرت عن مقتل 253 شخصاً وإصابة أكثر من ألفي آخرين، فيما تتهم أنقرة تنظيم "غولن" بالوقوف وراءها.

