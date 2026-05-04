"قوجا إيلي" التركية تستضيف مهرجان "تكنوفيست الوطن الأزرق" في أغسطس

إسطنبول/ الأناضول

تستضيف ولاية قوجا إيلي، شمال غربي تركيا، فعاليات مهرجان "تكنوفيست الوطن الأزرق"، والذي سيجمع في مكان واحد الشباب الأتراك مع القوة التكنولوجية البحرية لبلادهم.

و"تكنوفيست الوطن الأزرق" الذي يعكس رؤية "الحملة الوطنية التركية للتكنولوجيا" في البحار، ينظمه وقف فريق التكنولوجيا التركي "T3"، بالتعاون مع وزارتي الصناعة والتكنولوجيا، والدفاع.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المهرجان يوم 27 أغسطس/ آب المقبل، وتستمر لغاية 30 من الشهر نفسه، وذلك في مقر قيادة حوض بناء السفن في غولجوك، التابعة للبحرية التركية.

والعام الماضي، استقبل مهرجان "تكنوفيست الوطن الأزرق" في إسطنبول، 175 ألف زائر خلال الفترة التي كان فيها مفتوحا للجمهور بين 29-31 أغسطس/ آب 2025.

وشملت فعاليات النسخة السابقة من المهرجان مسابقة الصواريخ تحت المائية، ومسابقة المركبات البحرية غير المأهولة، والمركبات البحرية المسيرة، إلى جانب فعاليات أخرى.

كما تم خلاله عرض أبرز السفن في أسطول القوات البحرية التركية، مثل "أناضولو"، و"إسطنبول"، و"بورغاز أدا"، و"الريس عروج"، و"نصرت"، و"صقاريا"، و"الريس خضر".



ويُعد "تكنوفيست" منصة مهمة لاكتشاف مواهب الشباب وعرض ابتكاراتهم التكنولوجية، مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية.

ويلعب المهرجان دورا أساسيا في دفع عجلة التكنولوجيا في تركيا إلى الأمام، بمساهمة عدد كبير من المؤسسات التركية، وأُقيمت أول نسخة منه عام 2018.