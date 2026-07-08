وزير الدفاع التركي يشار غولر التقى نظيريه البلغاري والروماني على هامش قمة الناتو في أنقرة..

قمة الناتو في أنقرة.. تركيا وبلغاريا ورومانيا توقع مذكرة لمكافحة الألغام وزير الدفاع التركي يشار غولر التقى نظيريه البلغاري والروماني على هامش قمة الناتو في أنقرة..

أنقرة/ الأناضول

وقّع وزير الدفاع التركي يشار غولر، ونظيراه البلغاري ديميتار ستويانوف، والروماني رادو-دينيل ميروتا، الأربعاء، مذكرة تفاهم بشأن إنشاء "مجموعة مهام تدابير مكافحة الألغام في البحر الأسود".

وأوضحت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن مراسم التوقيع جرت على هامش القمة السادسة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، المنعقدة في العاصمة أنقرة.

وأضافت الوزارة أن لقاء وزراء الدفاع الثلاثة عُقد في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وتستضيف تركيا، الثلاثاء والأربعاء، قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها، بعد استضافتها قمة إسطنبول عام 2004، وتكتسب القمة أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والمنظومة الأمنية العالمية.