وسائل الإعلام الغربية سلطت الضوء على لقاء الرئيس أردوغان مع ترامب وصفقة مقاتلات "إف 35"

قمة الناتو في أنقرة.. تركيا بصدارة اهتمام الإعلام الغربي وسائل الإعلام الغربية سلطت الضوء على لقاء الرئيس أردوغان مع ترامب وصفقة مقاتلات "إف 35"

إسطنبول / الأناضول

تصدرت تركيا عناوين وسائل الإعلام الغربية عقب قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي استضافتها أنقرة، مع تركيز واسع على لقاء الرئيس رجب طيب أردوغان بنظيره الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك بحسب ما رصدته الأناضول بوسائل إعلام في بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليونان وإسبانيا وإسرائيل.

** رويترز

رأت وكالة "رويترز" البريطانية في تحليل لها أن القمة ولقاء ترامب وأردوغان يمثلان "مرحلة جديدة في العلاقات بين واشنطن وأنقرة".

وأشارت إلى أن أردوغان استقبل ترامب في المطار، وسار الزعيمان أمام عدسات الكاميرات بذراعين متشابكتين في مشهد عكس "علاقة صداقة وثيقة".

وأضافت أن ترامب تعهد برفع العقوبات المفروضة على تركيا بسبب منظومة "إس-400"، وأبدى استعدادًا لبيع مقاتلات "إف-35" لأنقرة.

** وول ستريت جورنال

بدورها، أبرزت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نية ترامب رفع العقوبات عن تركيا والمضي في بيع مقاتلات "إف-35" لها.

وسلطت الصحيفة الضوء على تصريحات ترامب خلال المؤتمر الصحفي مع أردوغان، حيث قال: "تركيا التزمت بقواعد التحالف أكثر من دول أخرى كنا نظن أنها ستلتزم بها، لا نريد فرض عقوبات على أصدقائنا، وحان وقت رفعها".

** فايننشال تايمز

أشارت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية إلى توقيع ميثاق أمني شامل بين بريطانيا وتركيا يشمل مواجهة التهديدات السيبرانية ومكافحة الإرهاب والصناعات الدفاعية.

وأضافت الصحيفة أن لندن ترى في أنقرة الشريك الأبرز القادر على ملء أي فراغ قد ينشأ عن تراجع الدور الأمريكي في الأمن الأوروبي، وتعتبر تركيا قوة مؤثرة على إدارة ترامب والسياسة الأمريكية.

** بلومبرغ

أفادت "بلومبرغ" الأمريكية بأن تنامي الصناعات الدفاعية التركية وضع أنقرة في موقع متميز للمساهمة في سد الثغرات الأمنية الأوروبية.

وأضافت أن تسلم تركيا 6 مقاتلات "إف-35" في المرحلة الأولى، رغم اعتراض بعض الحلفاء مثل إسرائيل واليونان، يمثل مكسبًا جيوسياسيًا كبيرًا للرئيس أردوغان.

** لوموند الفرنسية

نقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن ترامب وصفه لأردوغان بأنه "رجل قوي يعرف كيف يدير بلاده جيدًا"، وأكد التزامه بمبدأ الدفاع الجماعي في الحلف بعد انتقاده لإسبانيا.

** إل ميساجيرو الإيطالية

ذكرت صحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية أن قمة أنقرة أسهمت في ولادة كتلة دفاعية أوروبية أكثر قوة تحت شعار "أمريكا أقل.. وأوروبا أكثر".

وأشادت الصحيفة بدور أردوغان في إدارة القمة، معتبرة أنه نجح في تحويل اجتماع كان قد ينتهي بالفشل إلى لقاء جمع القادة حول القضايا المشتركة.

** الإعلام اليوناني والإسباني

ذكرت صحيفة "تا نيا" اليونانية أن استراتيجية الولايات المتحدة ومواقف الدول المشاركة أظهرت تعاظم مكانة تركيا كقوة إقليمية.



وأشارت إلى أن أردوغان استثمر رئاسة ترامب بطريقة ناجحة ووجه رسالة قوية لمعارضيه داخل البلاد وخارجها.

وفي إسبانيا ركزت الصحف على تصريحات ترامب المنتقدة لإسبانيا وبعض الدول الأوروبية، معتبرة أن الخلافات الأمريكية الأوروبية برزت خلال القمة رغم الحفاظ على وحدة الحلف.



وكتبت "إل باييس" أن الأوروبيين مضطرون لتسريع مساعيهم نحو استقلالية أكبر عن واشنطن في مواجهة ما وصفته بـ"فوضى ترامب".

** الإعلام العبري

أبرزت صحيفة "جيروزاليم بوست" تصريحات ترامب الإيجابية تجاه أردوغان وقرار رفع العقوبات، معتبرة أنها أوجدت أجواء مواتية لاستئناف تسليم مقاتلات "إف-35" لتركيا.

وفي المقابل، قالت صحيفة "هآرتس" إن تركيا خرجت من القمة بعدد من المكاسب والتعهدات، معتبرة أن الفجوة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين تتسع.

ورأت صحيفة "يسرائيل هيوم" المقربة من حكومة بنيامين نتنياهو، أن قمة أنقرة شكلت نقطة تحول لتركيا ولأردوغان، مؤكدة أن مكانة أنقرة كقوة إقليمية تتعزز باستمرار، وأن القمة وفرت فرصة استثنائية لشركات الصناعات الدفاعية التركية لزيادة مبيعاتها.

وعلى مدار الثلاثاء والأربعاء، جرت في أنقرة فعاليات النسخة السادسة والثلاثين من قمة الناتو، وهي المرة الثانية التي تستضيف فيها تركيا القمة بعد 22 عامًا من قمة إسطنبول عام 2004، وسط تحولات أمنية وجيوسياسية متسارعة في أوروبا والشرق الأوسط.