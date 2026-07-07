قمة الناتو.. رئيس وزراء بريطانيا يصل أنقرة

أنقرة/ الأناضول

وصل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الثلاثاء، إلى العاصمة التركية أنقرة للمشاركة في القمة السادسة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (الناتو).



وحطّت طائرة ستارمر في مطار أنقرة، حيث كان في استقباله وزير الصحة التركي كمال مميش أوغلو وعدد من المسؤولين، إلى جانب وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر.



وتستضيف تركيا، الثلاثاء والأربعاء، القمة الـ36 لحلف شمال الأطلسي، للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها قمة إسطنبول عام 2004، وتكتسب القمة أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحلف ومنظومة الأمن العالمية.

