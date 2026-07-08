قمة "الناتو" بأنقرة.. وزير الخارجية التركي يلتقي نظيرته المجرية

أنقرة / الأناضول

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مساء الثلاثاء، نظيرته المجرية أنيتا أوربان في العاصمة أنقرة.

وذكرت وزارة الخارجية التركية بتدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية أن اللقاء جاء على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المنعقدة في أنقرة.

ولم تذكر الوزارة تفاصيل أكثر حول فحوى اللقاء بين الجانبين.

وتستضيف تركيا، الثلاثاء والأربعاء، القمة 36 لحلف شمال الأطلسي، للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها قمة إسطنبول عام 2004، وتكتسب القمة أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحلف ومنظومة الأمن العالمية.