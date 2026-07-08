قمة "الناتو" بأنقرة.. فيدان يلتقي روبيو

أنقرة / الأناضول

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، نظيره الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة أنقرة.

جاء ذلك على هامش القمة 36 لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي انطلقت أمس الثلاثاء في أنقرة، وتختتم اليوم.

ولم تذكر المصادر الدبلوماسية التركية تفاصيل عن فحوى اللقاء.

وتستضيف تركيا الثلاثاء والأربعاء، قمة الناتو، للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها قمة إسطنبول بالعام 2004، وتكتسب القمة أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والمنظومة الأمنية العالمية.