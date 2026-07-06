بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني..

قمة الناتو بأنقرة تشهد اجتماع أردوغان مع 32 من قادة الدول والحكومات بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني..

أنقرة / الأناضول

يستضيف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة أنقرة، رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة الـ36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي.

ومن المقرر أن يجتمع أردوغان، في إطار القمة التي تعقد يومي الثلاثاء والأربعاء، مع 32 رئيس دولة وحكومة في المجمع الرئاسي.

ومن المرتقب أن يلتقي أردوغان كلا من دونالد ترامب، وإيمانويل ماكرون، وألكسندر ستوب، وبيتر بيليغريني، وكير ستارمر، وفريدريش ميرتس.

كما سيعقد لقاءات مع جورجيا ميلوني، ومارك كارني، والأمين العام للناتو مارك روته، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، إلى جانب عدد من القادة والزعماء.

ومن المتوقع أن يعقد أردوغان اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، يعقبه مؤتمر صحفي مشترك.

وفي مساء اليوم نفسه، سيقيم أردوغان وعقيلته أمينة أردوغان مأدبة عشاء في المجمع الرئاسي، على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين وزوجاتهم.

والأربعاء، سيستقبل أردوغان القادة لدى وصولهم إلى مقر انعقاد القمة، قبل التقاط الصورة الجماعية.

وبعد الكلمة الافتتاحية التي سيلقيها الأمين العام للناتو مارك روته، سيلقي الرئيس أردوغان وقادة الدول كلماتهم خلال الجلسة.

وعقب انتهاء الاجتماع، سيعقد أردوغان، ونظيره الأمريكي ترامب، وعدد من القادة الآخرين، مؤتمرات صحفية منفصلة في قاعة "بشتبه" للمعارض الوطنية.

ومن المنتظر أن تشهد القمة تقييما للخطوات المتخذة في إطار قرار الحلف زيادة الاستثمارات الدفاعية، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

وسيشارك في القمة، إلى جانب 32 رئيس دولة وحكومة من الدول الأعضاء في الناتو، نحو 100 وزير، وعدد كبير من كبار الدبلوماسيين، وممثلي المنظمات الدولية، والمدعوين.