قمة الناتو بأنقرة.. تركيا: إدارة الحركة الجوية للقمة أُنجزت بنجاح

أنقرة / الأناضول

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، الخميس، أن مطاري أسنبوغا وأنقرة سجلا 145 رحلة خلال اليومين اللذين عقد فيهما قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".



وعلى مدار الثلاثاء والأربعاء، جرت بالعاصمة أنقرة فعاليات النسخة 36 لقمة الناتو، وهي المرة الثانية التي تستضيفها تركيا بعد 22 عامًا من قمة إسطنبول بالعام 2004، وسط تحولات أمنية وجيوسياسية متسارعة في أوروبا والشرق الأوسط.

وأوضح أورال أوغلو في تصريح للأناضول أن الحركة الجوية أُديرت بنجاح خلال القمة، وأن مطار أنقرة استقبل 82 رحلة خلال الفترة المذكورة، مقابل 63 رحلة في مطار أسنبوغا.

وأكد الوزير أن العمليات أُنجزت بأمان ومن دون انقطاع وفق المعايير الدولية.

وأشار إلى أن مطار أنقرة الذي افتتحه الرئيس رجب طيب أردوغان في 15 يونيو/حزيران الماضي، تحول بعد أعمال تحديث استمرت 8 أشهر إلى مركز طيران دولي قادر على استقبال الطائرات عريضة البدن.

وشملت الأعمال رفع طول المدرج من 2450 متراً إلى 3000 متر، وزيادة عرضه من 42 متراً إلى 60 متراً.

كما تم إنشاء ساحة طائرات جديدة بمساحة 160 ألف متر مربع تتسع لنحو 44 طائرة في وقت واحد، إلى جانب دار ضيافة رسمية وموقف يتسع لـ310 سيارات.

