قمة الناتو بأنقرة تجمع 40 دولة يبلغ مجموع اقتصادها 70 تريليون دولار

إسطنبول/ الأناضول

قال رئيس غرفة تجارة إسطنبول شكيب أفداغيتش، إن قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أنقرة ستجمع أكثر من 40 دولة يبلغ إجمالي حجمها الاقتصادي 70 تريليون دولار.

وفي حديث للأناضول، أوضح أفداغيتش أن منتدى الصناعات الدفاعية لقمة الناتو (NSDIF26)، الذي سيعقد في اليوم الأول من القمة غدا الثلاثاء، سينقل منظومة الصناعات الدفاعية التركية إلى مركز التعاونات العالمية.

ولفت إلى أن قمة الناتو في أنقرة تُظهر أيضا الدور الاستراتيجي والمحوري الذي اكتسبته تركيا في البنية الأمنية والاقتصادية الأوروبية بفضل النجاحات التي حققتها في الصناعات الدفاعية خلال العقدين الماضيين.

وذكر أن منتدى الصناعات الدفاعية لقمة الناتو، الذي يُعد أبرز حدث رائد على مستوى الحلف في مجالات الإنتاج الدفاعي والاستثمار والابتكار عبر ضفتي الأطلسي، يحمل أهمية كبيرة لتركيا.

وأكد في ختام حديثه أن غرفة تجارة إسطنبول ستواصل دعم جميع حلقات سلسلة الصناعات الدفاعية التركية.

وتستضيف تركيا يومي الثلاثاء والأربعاء قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها، بعد مرور 22 عاما على استضافتها قمة إسطنبول عام 2004.

ومن المرتقب أن يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سلسلة لقاءات ثنائية على هامش القمة مع عدد من قادة الدول والحكومات المشاركين.