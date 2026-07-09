قمة الناتو بأنقرة.. الأزياء التقليدية والألحان التركية تحصد إشادات

أنقرة / الأناضول

حظيت فرقة الأوركسترا السيمفونية التابعة للرئاسة التركية، وعروض فناني المديرية العامة للفنون الجميلة بوزارة الثقافة والسياحة، بإشادة الوفود المشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي استضافتها العاصمة أنقرة.

وأوضحت الوزارة في بيان الخميس، أن الفعاليات الرسمية التي أُقيمت في المجمع الرئاسي وقصر جانقايا شهدت مشاركة أربع مجموعات فنية مختلفة.



صورة : Kültür ve Turizm Bakanlığı/AA

وذكرت أن هذه المجموعات حظيت بإشادة الوفود بفضل البرامج الموسيقية التي جمعت بين الكلاسيكيات الغربية والألحان التركية والتركية-العالمية، إلى جانب الأزياء التقليدية والعروض الفنية.

وأفاد البيان بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنّأ أعضاء فرقة نجوم التشيلو عقب حفل العشاء، معربًا عن رغبته في الاستماع إليهم في فرنسا.

صورة : Kültür ve Turizm Bakanlığı/AA





فيما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إعجابه بأداء مجموعة "ساميدا" خلال الحفل الختامي.

كما شهد برنامج عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان في قصر جانقايا تقديم مقطوعات من التراث الموسيقي التركي، بأداء ثلاثي الناي والقانون والكمانجة الكلاسيكية.

وفي مطار أسنبوغا، استقبل فنانو مجموعة أنقرة لفنون المسرح القادة والوفود الرسمية بالورود مرتدين أزياء تقليدية، وهو ما نال إعجاب الضيوف، بينهم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس وأعضاء الوفد الكوري الجنوبي.

وقال وزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي إن تركيا استضافت قادة العالم "ليس بالدبلوماسية فحسب، بل أيضًا بأناقة إرثها الثقافي والفني"، معربًا عن فخره بجميع الفنانين المشاركين في القمة.

والثلاثاء والأربعاء، جرت في أنقرة فعاليات النسخة 36 لقمة الناتو ، وسط تحولات أمنية وجيوسياسية متسارعة في أوروبا والشرق الأوسط، وهذه المرة الثانية التي تستضيف فيها تركيا القمة بعد مرور 22 عامًا على قمة إسطنبول بالعام 2004.