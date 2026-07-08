وزير الخارجية أندري سيبيها قال إن كييف تنتظر صدور قرارات واضحة من دول الناتو لتعزيز دفاعات بلاده الجوية

قمة الناتو بأنقرة.. أوكرانيا: أولويتنا بالقمة تعزيز دفاعاتنا الجوية وزير الخارجية أندري سيبيها قال إن كييف تنتظر صدور قرارات واضحة من دول الناتو لتعزيز دفاعات بلاده الجوية

أنقرة / الأناضول

قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها، الأربعاء، إن تعزيز قدرات الدفاع الجوي لبلاده يمثل أولوية لكييف خلال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي "الناتو" المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف سيبيها بتصريحات للصحفيين الأوكرانيين على هامش قمة "الناتو" بأنقرة، إلى أن القمة تحمل أهمية كبيرة لكل من أوكرانيا ودول الحلف، وأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أجرى منذ انطلاقها سلسلة لقاءات مثمرة.

وأكد الوزير أن بلاده تواصل جهودها لإنهاء الحرب مع روسيا، مشدداً على ضرورة أن تنتهي الحرب بسلام عادل.

وأوضح أن تعزيز منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية يأتي على رأس الملفات التي ناقشتها كييف مع ممثلي الدول المشاركة في القمة، مضيفاً أن أوكرانيا تنتظر صدور قرارات واضحة من الحلفاء بهذا الشأن.

وأفاد بأن أوكرانيا تواصل تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف داخل الأراضي الروسية، معتبراً أن الحرب لا تسير وفق خطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "ما يضغط عليه نحو الانهيار".

يُذكر أن روسيا تشن هجوماً عسكرياً على أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022، مطالبة كييف بالتخلي عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً غير مقبول" في شؤونها الداخلية.

وتستضيف تركيا، الثلاثاء والأربعاء، قمة الناتو، للمرة الثانية بعد قمة إسطنبول بالعام 2004، في وقت تحظى فيه القمة بأهمية كبيرة بالنظر للتحديات التي تواجه الحلف والمنظومة الأمنية العالمية.