قمة الناتو بأنقرة.. أسيلسان: يمكننا تسليم أنظمتنا الدفاعية للحلف بأقل من عامين

أنقرة / الأناضول

مدير عام الشركة التركية أحمد آقيول:

- الإنجاز الذي حققناه العام الماضي تمثل في تسليم 28 بالمئة من الطلبات خلال عام

- خلال العامين الماضيين فقط زدنا قدراتنا على الإنتاج المتسلسل بنسبة 40 بالمئة

قال مدير عام شركة "أسيلسان" التركية المتخصصة بالصناعات الإلكترونية العسكرية، أحمد آقيول، إن الشركة قادرة على تسليم أكثر أنظمة الرادار والدفاع الجوي تعقيدًا وتطورًا لأعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال أقل من عامين.

وأوضح آقيول في حديث للأناضول الأربعاء، على هامش القمة 36 لرؤساء دول وحكومات الناتو في أنقرة، أن تركيا بفضل موقعها الجغرافي وقوتها العسكرية أصبحت أحد أبرز موردي الصناعات الدفاعية لدول الحلف.

وأشار إلى أن طبيعة هذا القطاع عادة ما تتطلب تسليم الطلبات خلال عامين أو ثلاثة أعوام، وأحيانًا أربعة.



وتابع: "الإنجاز الذي حققناه العام الماضي تمثل في تسليم 28 بالمئة من الطلبات خلال نفس العام، وهو نتيجة لقدرتنا الصناعية المتقدمة".

وأضاف: "خلال العامين الماضيين فقط، زدنا قدراتنا على الإنتاج المتسلسل بنسبة 40 بالمئة".

وأوضح أن الشركة تقوم حاليًا في أنقرة بإنشاء واحدة من أكبر البنى التحتية لأنظمة الدفاع الجوي في العالم، باستثمارات تتجاوز ملياري دولار.



وأكد أن منتجات الشركة خضعت لتجارب وأنها تتمتع بقدرة إنتاج متسلسل مع تغذية راجعة مباشرة من الميدان، ما يميزها عن نظيراتها في أوروبا.

وتابع: "نعلن من أنقرة بوضوح أنه إذا طُلب اليوم العديد من أشد أنظمة الرادار والدفاع الجوي تعقيدًا لدينا، فسنتمكن من تسليمها لجميع الحلفاء خلال أقل من عامين".

وتستضيف تركيا الثلاثاء والأربعاء قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها بعد مرور 22 عامًا على قمة إسطنبول بالعام 2004، وتكتسب القمة أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والمنظومة الأمنية العالمية.