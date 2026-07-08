عقب اللقاء وقّع أردوغان وستارمر على عدة اتفاقيات ثنائية

قمة الناتو بأنقرة.. أردوغان يلتقي رئيس الوزراء البريطاني عقب اللقاء وقّع أردوغان وستارمر على عدة اتفاقيات ثنائية

أنقرة/ الأناضول

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تستضيفها تركيا في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

جاء ذلك في إطار لقاءات الرئيس أردوغان الثنائية الأربعاء، ضمن أعمال القمة، حيث عقد اجتماعا مغلقا مع ستارمر، بحسب مراسل الأناضول.

وحضر اللقاء، إلى جانب الرئيس أردوغان، كل من وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية المتحدث باسمه عمر تشليك، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن.

كما حضره رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قليج.

وعقب اللقاء، وقّع أردوغان وستارمر، على عدة اتفاقيات ثنائية.

واستضافت تركيا، الثلاثاء والأربعاء، قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها قمة إسطنبول عام 2004، وتكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والمنظومة الأمنية العالمية.

