قمة الناتو بأنقرة.. أردوغان يلتقي رئيسة وزراء إيطاليا

أنقرة/ الأناضول

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تستضيفها تركيا في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ويواصل الرئيس أردوغان، الأربعاء، لقاءاته الثنائية ضمن أعمال القمة، حيث عقد اجتماعا مغلقا مع ميلوني، بحسب مراسل الأناضول.

وحضر اللقاء إلى جانب الرئيس أردوغان كل من وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية والمتحدث باسمه عمر تشليك.

كما حضره رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قليج، ورئيس مجلس السياسات الأمنية والخارجية في الرئاسة التركية تشاغري إرهان.



وتستضيف تركيا، الثلاثاء والأربعاء، قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها قمة إسطنبول عام 2004، وتكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والمنظومة الأمنية العالمية.