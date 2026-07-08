قمة الناتو بأنقرة.. أردوغان وميرتس يبحثان المستجدات الدولية

أنقرة/ الأناضول

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، وفق بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية.



وخلال اللقاء، أكد أردوغان أهمية تعزيز التعاون بين تركيا وألمانيا، لا سيما في مجالي الصناعات الدفاعية والتجارة، بما يخدم مصالح البلدين.

وشدد على أن الحفاظ على الرابطة عبر الأطلسي يعد أمرا أساسيا في إطار تعزيز الركيزة الأوروبية داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيرا إلى أن تركيا مستعدة لدعم المبادرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي شريطة أن تكون مكمّلة لدور الناتو.



كما دعا الرئيس التركي إلى توخي الحذر إزاء أي خطوات أو استفزازات قد تعرقل التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا أن أنقرة ستواصل جهودها من أجل تحقيق سلام دائم.

وفي ختام اللقاء، وجّه أردوغان دعوة إلى ميرتس للمشاركة في قمة قادة مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب31) المقرر عقدها في مدينة أنطاليا التركية خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.