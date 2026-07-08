أنقرة/ الأناضول

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، وفق بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية.



وخلال اللقاء، أكد أردوغان أن التعاون والحوار الوثيق بين تركيا والمملكة المتحدة يحظيان بأهمية كبيرة، مشيرا إلى أن البلدين سيواصلان تطوير علاقاتهما عبر خطوات جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وشدد على أن التطورات الدولية تبرز أهمية الحفاظ على دور حلف شمال الأطلسي (الناتو) في منظومة الأمن الجماعي، وصون الرابطة عبر الأطلسي، مؤكدا ضرورة إشراك الحلفاء من خارج الاتحاد الأوروبي في المبادرات الدفاعية للاتحاد.

وشهد اللقاء توقيع وثيقة الشراكة الأمنية والدفاعية بين الجمهورية التركية والمملكة المتحدة.

