قمة الناتو.. الرئيس الفرنسي يصل أنقرة

أنقرة/ الأناضول

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إلى العاصمة التركية أنقرة، للمشاركة في القمة الـ36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وحطّت طائرة ماكرون في مطار أسنبوغا بالعاصمة أنقرة، حيث كان في استقباله وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد إشيق هان وعدد من المسؤولين.

وتستضيف تركيا، الثلاثاء والأربعاء، القمة الـ36 لحلف شمال الأطلسي، للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها قمة إسطنبول عام 2004، وتكتسب القمة أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحلف ومنظومة الأمن العالمية.​​​​​​​

