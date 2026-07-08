والمستجدات الإقليمية والدولية، خلال لقاء جمعهما على هامش قمة الناتو في أنقرة

قمة الناتو.. أردوغان وميلوني يبحثان تعزيز التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية والدولية، خلال لقاء جمعهما على هامش قمة الناتو في أنقرة

أنقرة/ الأناضول

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، وفق بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وخلال اللقاء، أكد أردوغان، أهمية تعزيز التعاون بين تركيا وإيطاليا، لا سيما في مجالات الصناعات الدفاعية والاستثمار والطاقة والتجارة.

وأشار إلى أن تركيا ترغب في أن تتركز مباحثاتها مع الاتحاد الأوروبي على إزالة العقبات الأخيرة أمام عضويتها، بدلا من مناقشة العراقيل.

وشدد أردوغان، على ضرورة تعزيز الركيزة الأوروبية داخل حلف الناتو.



وأكد أن تركيا ستدعم جهود الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، شريطة أن تستند إلى إطار الحلف.

وفيما يتعلق بليبيا، أوضح أردوغان، أن مسار التعاون الرباعي الذي أطلقته تركيا وإيطاليا وقطر وليبيا، يمثل آلية مهمة، وأن العمل في إطاره سيتواصل.

كما دعا أردوغان ميلوني، إلى المشاركة في قمة قادة مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 31)، المقرر عقدها في مدينة أنطاليا التركية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.