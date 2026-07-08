والتطورات الإقليمية والدولية، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية

قمة الناتو.. أردوغان وماكرون يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية

أنقرة/ الأناضول

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية، خلال لقائهما على هامش أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالعاصمة أنقرة.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الأربعاء.



وفي هذا الصدد، قال الرئيس أردوغان، إن الوقت حان لرفع أهداف التجارة المتبادلة بين تركيا وفرنسا.



وأضاف أن تركيا ستواصل بذل الجهود للارتقاء بالتعاون بين البلدين في جميع المجالات.

وشدد أردوغان، على أهمية تعزيز الركيزة الأوروبية للحلف من أجل الحفاظ على "الرابطة عبر الأطلسي".

وأشار إلى إمكانية تحقيق ذلك دون إضعاف علاقات التحالف ودون التسبب في تكرار غير ضروري للمهام.



وأكد أردوغان، أن تركيا ستدعم مبادرات الاتحاد الأوروبي الدفاعية على أساس هذه المعايير.

كما أعرب عن أمله في أن تساهم مذكرة تفاهم إسلام آباد بشأن إيران في إحلال السلام بالمنطقة.



ولفت أردوغان، إلى أن تركيا تنظر للوضع بتفاؤل ولكن بحذر.



وأوضح أنه ينبغي التصرف بحذر تجاه الاستفزازات.

وأشار إلى أن تركيا تواصل جهودها من أجل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وأنها تتخذ خطوات لإحياء المسار الدبلوماسي.

كما نقل أردوغان، تمنياته بالسلامة لماكرون، على خلفية التفجير الذي وقع بالقرب من الفندق الذي كان يقيم فيه أثناء زيارته إلى العاصمة السورية دمشق.