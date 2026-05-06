"قمة الأناضول" تبحث الخميس مستقبل التمويل التشاركي في تركيا في مركز إسطنبول المالي

إسطنبول / الأناضول

تنطلق غدا الخميس، فعاليات "قمة الأناضول للتمويل التشاركي"، التي تنظمها وكالة الأناضول بالتعاون مع اتحاد المصارف التشاركية في تركيا.

وتُعقد القمة ليوم واحد تحت عنوان "رؤية تركيا للتمويل التشاركي: النمو المستدام والتحول الرقمي ونماذج الاستثمار الجديدة"، في مركز إسطنبول المالي، وفق مراسل الأناضول.

ويشارك في القمة جودت يلماز نائب الرئيس التركي، فيما سيلقي كلمات الافتتاح كل من رئيس مكتب الاستثمار والتمويل في الرئاسة التركية براق داغلي أوغلو، ورئيس اتحاد المصارف التشاركية محمد علي أكبن، ورئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول مديرها العام سردار قره غوز.

وتتناول القمة جميع جوانب قطاع التمويل التشاركي عبر جلسات مختلفة مثل استراتيجيات مستقبل بنوك المشاركة والاقتصاد التشاركي في تركيا، ومنتجات الاستثمار القائمة على المشاركة ودور الرقمنة في مستقبل التمويل التشاركي.

كما تنظم جلسات بشأن الاستراتيجيات المستقبلية للبنوك التشاركية واقتصاد المشاركة في تركيا، بحضور مديري عدد من المصارف التشاركية في تركيا.

كما يشارك وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، ومحافظ البنك المركزي فاتح قره خان، متحدثين في جلسات خاصة.

وتبرز تركيا بوصفها أحد الفاعلين الأساسيين في قطاع التمويل الإسلامي، وبحسب بيانات عام 2024، بلغت حصة البنوك التشاركية في السوق المالية التركية 8.5 بالمئة، ومن المتوقع أن ترتفع خلال السنوات المقبلة.

جدير بالذكر أن المصرفية التشاركية هي نموذج يعمل من خلال تبني مبادئ خدمات خالية من الفوائد، ويقوم بجميع أنواع الأنشطة وفقًا لهذه المبادئ، ويجمع الأموال على أساس شراكة رأس المال العامل أو بالوكالة.