قمة أنقرة.. فيدان يشارك في اجتماع مجلس الناتو- أوكرانيا في إطار القمة 36 لحلف شمال الأطلسي (الناتو) لرؤساء الدول والحكومات..

أنقرة / الأناضول

شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اجتماع مجلس حلف شمال الأطلسي "الناتو"-أوكرانيا على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة أنقرة.

وأفادت وزارة الخارجية التركية في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية مساء الثلاثاء، أن فيدان شارك في اجتماع مجلس الناتو-أوكرانيا في إطار القمة 36 لحلف شمال الأطلسي (الناتو) لرؤساء الدول والحكومات.

ونشرت الوزارة صورا عن الاجتماع دون ذكر تفاصل عن المباحثات.

وتستضيف تركيا، الثلاثاء والأربعاء، القمة الـ36 لحلف شمال الأطلسي، للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها قمة إسطنبول عام 2004، وتكتسب القمة أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحلف ومنظومة الأمن العالمية.