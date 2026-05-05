"قليتش" و"طوفان".. أسيلسان التركية تميط اللثام عن مسيّرات بحرية انتحارية

كشفت شركة "أسيلسان" الرائدة في الصناعات الدفاعية التركية، النقاب عن مركبتين بحريتين انتحاريتين ذاتيتي القيادة، "قليتش" و"طوفان"، في معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء بإسطنبول.

وفي كلمة خلال حفل الكشف عن المركبتين، الثلاثاء، قال المدير العام لشركة أسيلسان، أحمد أقيول إن مركبة "قليتش" الانتحارية هي أول مركبة ذاتية القيادة تحت الماء في تركيا، وتمثل نظام ردع فعالا للغاية.

وأوضح أن المركبة تتميز بانخفاض مستوى رصدها، وأنها صممت للاستخدام مرة واحدة لكشف وتدمير الأهداف البحرية.

وأما مركبة "طوفان" البحرية، فهي مركبة مسيرة تستخدم فوق سطح الماء وقادرة على حمل رؤوس حربية ثقيلة، ويتم التحكم بها عبر الأقمار الصناعية، بحسب أقيول.

وأضاف أن طوفان تستطيع تنفيذ مهام متنوعة في تحييد الأهداف أو المنصات البحرية والمنشآت الحيوية.

ويمكن نشر طوفان بشكل فردي أو ضمن تشكيلات أسراب لمهام الاستطلاع والمراقبة والاستخبارات، حيث تستطيع تنفيذ مهام متنوعة من خلال تشكيل تشكيلات هجومية غير متناظرة ومجموعات فرعية مُخصصة لكل مهمة.​​​​​​​



وفي وقت سابق الثلاثاء، انطلقت أعمال معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، في مركز إسطنبول للمعارض، ويستمر حتى 9 مايو/ أيار الجاري.

وتقام نسخة هذا العام من المعرض الذي ينظمه تكتل شركات "ساها إسطنبول" للصناعات الدفاعية، على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة متوقعة من أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية، وأكثر من 200 ألف زائر، و30 ألف متخصص بهذا القطاع.

ويستهدف المعرض، الذي ينظم مرة كل عامين، رفع قيمة عقود التصدير من 6.2 مليارات دولار، التي تم تحقيقها في نسخة "ساها 2024" إلى ما لا يقل عن 8 مليارات دولار هذا العام.​​​​​​​