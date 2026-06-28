القلعة التي شُيدت عام 1544 بأمر من السلطان العثماني سليمان القانوني، تتميز موقعها الاستراتيجي المطل على مركز المدينة وتعرجات نهر "كورا" والطبيعة الخضراء التي تحيط لها..

قلعة أرداهان.. معلم عثماني يربط بين التاريخ والطبيعة القلعة التي شُيدت عام 1544 بأمر من السلطان العثماني سليمان القانوني، تتميز موقعها الاستراتيجي المطل على مركز المدينة وتعرجات نهر "كورا" والطبيعة الخضراء التي تحيط لها..

أرداهان/ الأناضول

تستقطب قلعة "أرداهان" التاريخية، الواقعة شمال شرقي تركيا، آلاف السياح المحليين والأجانب، لما توفره من مزيج فريد يجمع بين عراقة التاريخ وسحر الطبيعة المحيطة بها.

وتتميز القلعة، التي شُيدت عام 1544 بأمر من السلطان العثماني سليمان القانوني، بموقعها الاستراتيجي المطل على مركز المدينة وتعرجات نهر "كورا" الشهير، حيث تكتسي المنطقة باللون الأخضر خلال أشهر الصيف، ما يمنح زوارها إطلالة بانورامية خلابة.

وتُعد القلعة من أبرز الوجهات السياحية في الولاية، بفضل أسوارها التي تعود إلى القرن السادس عشر، والتي ما تزال صامدة حتى اليوم، كما تفتح أبوابها أمام الزوار مجاناً على مدار اليوم، ولا سيما هواة التصوير الفوتوغرافي الذين يقصدونها لتوثيق مشاهدها الطبيعية والتاريخية.

طبيعة آسرة وتاريخ عريق

وفي حديثه للأناضول، أكد مدير الثقافة والسياحة في ولاية أرداهان، أوغور دادا، أن الولاية تزخر بمقومات طبيعية وتاريخية تجعلها واحدة من أبرز الوجهات السياحية في تركيا، داعياً السياح المحليين والأجانب إلى زيارتها.

وقال دادا: "ننتظر زوارنا في أرداهان، فهي من أجمل المدن التي يمكنهم فيها الاستمتاع بأبهى صور الطبيعة الخضراء، كما ندعوهم إلى زيارة قلعتنا التاريخية للتعرف على عراقة تاريخها".

وأشار إلى أن بإمكان الزوار استكشاف المراعي والسهول والمرتفعات الطبيعية، إلى جانب تذوق المنتجات المحلية التي تشتهر بها الولاية، مثل العسل الحاصل على شهادة المؤشر الجغرافي، وجبنة "الكاشار" التقليدية.

وحول أعداد الزوار، أوضح دادا أن القلعة تحظى باهتمام كبير على مدار العام، قائلاً: "تستقبل القلعة سنوياً أكثر من 10 آلاف سائح أجنبي، وما بين 150 و200 ألف سائح محلي".

وأضاف أن القلعة تمثل نموذجاً معمارياً عثمانياً فريداً، إذ يبلغ طول أسوارها التاريخية، التي ما تزال محافظة على بنيتها، نحو 827 متراً.

ملاذ للباحثين عن الهدوء

من جهتها، قالت المشغلة السياحية نسرين أرسلان غورور إن شهر يونيو/حزيران يُعد من أفضل الفترات لزيارة أرداهان وقلعتها التاريخية.

وأضافت: "تتميز الولاية بهوائها النقي، ومياهها العذبة، وطبيعتها الفريدة، ونحن ننتظر الجميع لزيارة هذه البقعة الساحرة".

بدوره، أعرب السائح السويسري ماوريتسيو جيوليانو، الذي يزور المنطقة برفقة عائلته، عن إعجابه الكبير بأرداهان، قائلاً: "هذا الجزء من تركيا جميل للغاية؛ فطبيعته وسهوله وجباله، إلى جانب العمق الثقافي لسكانه، أمور تثير الإعجاب".

كما شاركته الرأي السائحة بريشنا أوريا، مؤكدة انبهارها بقلعة أرداهان والمعالم الطبيعية الخلابة التي تحيط بها.