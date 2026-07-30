- في أولى اختبارات إطلاق ذخائر من حجرة الأسلحة الداخلية، حسبما أعلنت شركة "بايكار" المنتجة للمقاتلة المسيرة "قزل إلما"

"قزل إلما" التركية تنجح بإطلاق ذخائر من الحجرة الداخلية - في أولى اختبارات إطلاق ذخائر من حجرة الأسلحة الداخلية، حسبما أعلنت شركة "بايكار" المنتجة للمقاتلة المسيرة "قزل إلما"

أنقرة/ الأناضول

- استخدام الحجرة الداخلية للذخائر تتيح للطائرة حمل الأسلحة داخل هيكلها ما يساعدها على الحفاظ على انخفاض بصمتها الرادارية

أعلنت شركة "بايكار" التركية، الخميس، نجاح الطائرة المقاتلة المسيّرة "بيرقدار قزل إلما"، المطورة محليا، في أولى اختبارات إطلاق ذخائر من حجرة الأسلحة الداخلية.

وذكرت الشركة في بيان لها أن أعمال تطوير ودمج قدرات جديدة للطائرة تتواصل في مركز تشورلو للتدريب واختبارات الطيران بولاية تكيرداغ شمال غربي تركيا.

وأضافت أن الطائرة نفذت في 25 يوليو/تموز الجاري اختبار إطلاق ذخيرة موجهة من طراز "TEBER-82" من حجرة الأسلحة الداخلية.

وأردفت أن الطائرة نفذت في 28 يوليو/تموز أيضا اختبار إطلاق لذخيرة طولون من الحجرة الداخلية للطائرة.

وأكدت أن الطائرة تمكنت في كلا الاختبارين من إصابة الأهداف المحددة بدقة عالية، ما عزز قدرتها على تنفيذ ضربات دقيقة مع الحفاظ على مستوى منخفض من الظهور أمام الرادارات.

الحجرة الداخلية تقلل البصمة الرادارية

وتتيح الحجرة الداخلية للذخائر في قزل إلما حمل الأسلحة داخل هيكل الطائرة، الأمر الذي يساعدها على الحفاظ على انخفاض بصمتها الرادارية، إضافة إلى المحافظة على سرعتها العالية وكفاءتها الديناميكية الهوائية.

وكانت الطائرة قد أكملت في وقت سابق اختبارات إطلاق باستخدام ذخائر وصواريخ مختلفة، من بينها صاروخ غوكدوغان جو-جو، وعدة أنواع ذخائر وقنابل موجهة، إضافة إلى صاروخ جيت -230 الأسرع من الصوت.

وتهدف تركيا من خلال قزل إلما إلى تنفيذ مهام استراتيجية باستخدام ذخائر محلية في بيئات تحتوي على أنظمة دفاع جوي كثيفة.