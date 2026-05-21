قره غوز: مكافحة التضليل الإعلامي أصبحت التحدي الأهم عالميا

لاهاي/ الأناضول

قال رئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول، مديرها العام سردار قره غوز، إن مكافحة التضليل الإعلامي باتت التحدي الأكثر إلحاحا على مستوى العالم.

جاء ذلك في تصريح لمراسل الأناضول، على هامش مشاركته، الخميس، في أعمال المؤتمر الربيعي لاتحاد وكالات الأنباء الأوروبية (EANA) في مدينة لاهاي الهولندية.

وأوضح قره غوز، أن وكالات الأنباء تتبادل الخبرات والأدوات لمواجهة التضليل الإعلامي في اجتماعاتها.



وأكد أن هذه المعركة "لا يمكن أن تنجح بشكل فردي، بل تتطلب تعاونا جماعيا منظما بين الوكالات".

وأشار قره غوز، إلى أن وكالة الأناضول، عرضت خلال المؤتمر تجربتها في "خط التحقق"، بوصفه أحد أدواتها في مكافحة الأخبار الزائفة والتحقق من المعلومات.

ولفت إلى أن مستقبل الإعلام العالمي يتجه بشكل متزايد نحو مواجهة المحتوى المضلل والمعلومات الموجهة.

وعُقدت الجمعية العامة والمؤتمر الربيعي لاتحاد وكالات الأنباء الأوروبية في مدينة لاهاي، بمشاركة 34 وكالة أنباء أوروبية، من بينها وكالة الأناضول، وباستضافة وكالة الأنباء الهولندية "ANP"، تحت عنوان: "عالم التضليل: التحديات التي تواجه وكالات الأنباء وسبل الحل".

يشار أن اتحاد وكالات الأنباء الأوروبية تأسس في أغسطس/ آب 1956، بمبادرة من وكالات أنباء غربي أوروبا، ووكالة الأناضول، ووكالة الأنباء الرسمية في يوغوسلافيا السابقة "تانجوج".