قره غوز: الأناضول ستنقل قصص نجاح الشركات السورية إلى العالم المدير العام للوكالة سردار قره غوز خلال "قمة الأناضول لاقتصادات المدن" بغازي عنتاب:

غازي عنتاب/ الأناضول

- تركيا وسوريا بنتا خلال السنوات الأخيرة علاقة صداقة وأخوَّة قوية

- غازي عنتاب وحلب مركزا قوة إقليميان سيشكلان المستقبل معا

- يجب أن تدخل تركيا وسوريا في منافسة تدفع كل طرف إلى التقدم

قال رئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول، مديرها العام سردار قره غوز، إن الوكالة ستنقل قصص نجاح الشركات السورية وقدراتها التنافسية وابتكاراتها إلى العالم.

جاء ذلك خلال كلمته، الثلاثاء، في "قمة الأناضول لاقتصادات المدن" في ولاية غازي عنتاب التركية بتنظيم من وكالة الأناضول، وبمشاركة رفيعة المستوى من تركيا وسوريا.

وأوضح قره غوز أن تركيا وسوريا بنتا خلال السنوات الأخيرة علاقة صداقة وأخوَّة قوية، وأن غازي عنتاب استضافت السوريين وفي الوقت نفسه أتاحت فرص التعاون بين رجال الأعمال الأتراك والسوريين.

وأضاف: "مديرية أخبار عالم الأعمال لدينا لن تنقل بعد الآن قصص نجاح الشركات التركية فقط، بل ستبدأ أيضا بنقل قصص نجاح الشركات السورية وقدراتها التنافسية وابتكاراتها إلى العالم".

وأفاد بأن لدى الوكالة نحو 600 شركة مشتركة في خدماتها الإعلامية، وأن الوكالة ستبدأ مستقبلا بالترويج لإنجازات الشركات السورية أيضا.

وبيَّن أن الهدف من "قمة اقتصادات المدن" هو الإسهام في الاستراتيجيات العالمية للاتصال الخاصة بالمدن.

- غازي عنتاب وحلب مركزا قوة إقليميان

وأكد قره غوز أن غازي عنتاب وحلب ليستا مجرد مدينتين جمعهما التاريخ والثقافة وطرق التجارة، بل "مركزا قوة إقليميان سيشكلان المستقبل معا".

وأشار إلى أن المدن في المناطق الناجحة من العالم تعمل معا وفي الوقت نفسه تتنافس من أجل التقدم.

وأردف: "يجب أن تدخل تركيا وسوريا في منافسة تدفع كل طرف إلى التقدم. علينا أن نكون في حال تعاون وتنافس في مجالات التكنولوجيا والإنتاج والبحث والتطوير وريادة الأعمال".

وذكر أن الجمع بين قوة الإنتاج وقوة الاتصال سيمنح غازي عنتاب وحلب مساحة تأثير أوسع، وأن وكالة الأناضول ستبذل كل ما بوسعها لإيصال قصة المدينتين إلى العالم.

ولفت إلى أن المرحلة الحالية تشهد إحياء طرق التجارة التاريخية، وإعادة تشكيل شبكات الإنتاج والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تحوِّل المدن إلى كيانات تتنافس فيما بينها كما تتنافس الدول.

وشدد على أن التعريف الصحيح بإمكانات المدن وإيصالها إلى الفئات المستهدفة والترويج لها عالميا لا يقل أهمية عن النجاح الاقتصادي نفسه.

واختتم قره غوز كلمته بالتأكيد على أن وكالة الأناضول أطلقت قمة اقتصادات المدن من أجل بناء أرضية قوية للتعاون، مقدما الشكر لكل من أسهم في تنظيم القمة.

وانطلقت صباح الثلاثاء فعاليات "قمة الأناضول لاقتصادات المدن" التي تستمر ليوم، في مركز "مافيرا" للمؤتمرات والفنون بجامعة غازي عنتاب، بمشاركة وزير التجارة التركي عمر بولاط، ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، وممثلين عن قطاع الأعمال من البلدين.

وتبحث القمة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بشكل خاص بين غازي عنتاب وحلب، بما يتيح إقامة استثمارات واسعة النطاق لبناء منظومة إنتاج وسيطة على طول الشريط الحدودي بين البلدين.

ودخلت العلاقات التجارية بين تركيا وسوريا مرحلة جديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وبالتوازي مع الحركة المكثفة للاجتماعات السياسية والدبلوماسية بين البلدين الجارين، تُعقد اجتماعات متتالية بين الفينة والأخرى، بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية أيضا.