قدم.. فنربهتشه يتعاقد مع المهاجم السنغالي أمارا ضيوف في ثاني صفقات الفريق للموسم الجديد

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن نادي فنربهتشه التركي لكرة القدم، الأربعاء، تعاقده مع المهاجم السنغالي الشاب أمارا ضيوف، بعقد يمتد لـ5 أعوام، في ثاني صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال النادي، في بيان: "تم توقيع عقد لمدة خمس أعوام مع أمارا ضيوف، الذي يعتبر أحد أبرز المواهب الشابة الواعدة في كرة القدم الإفريقية".

وأضاف أن مراسم التوقيع أقيمت في مقر النادي بحضور عضوي مجلس الإدارة باريش كاراغوز، وسافاش عدالة، إلى جانب فولكان أكان.

وضيوف (18 عاما) لاعب دولي وخريج أكاديمية "جينيريشن فوت" بالسنغال، وسبق أن توج هدافا لكأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما عام 2023 برصيد 5 أهداف، مساهما في إحراز منتخب بلاده اللقب.

وبات ضيوف، ثاني صفقات فنربهتشه للموسم الجديد، بعد ضم المهاجم الكوسوفي فيدات موريكي (32 عاما) من ريال مايوركا الإسباني بعقد لـ3 أعوام.