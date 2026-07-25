بعد تداول أنباء حول اهتمامه بالتعاقد مع البوسني ديميروفيتش وتقديمه عرضا بـ100 مليون يورو للتعاقد مع البرتغالي لياو..

قدم.. فنربهتشه التركي ينفي أنباء اهتمامه بضم ديميروفيتش ورافائيل لياو بعد تداول أنباء حول اهتمامه بالتعاقد مع البوسني ديميروفيتش وتقديمه عرضا بـ100 مليون يورو للتعاقد مع البرتغالي لياو..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



نفى نادي فنربهتشه التركي، السبت، الأنباء المتداولة حول اهتمامه بالتعاقد مع البوسني إرمدين ديميروفيتش، لاعب شتوتغارت الألماني لكرة القدم، وتقديم عرض بقيمة 100 يورو لضم البرتغالي رافائيل لياو من ميلان الإيطالي.

وكانت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية زعمت في وقت سابق السبت، أن عرضا يتضمن مكافآت قدم إلى ميلان لضم النجم البرتغالي، فيما قالت قناة "سكاي ألمانيا" إن فنربهتشه كان يجري محادثات مع شتوتغارت لضم المهاجم البوسني ديميروفيتش.

وقال النادي التركي في بيان إن التقارير الإخبارية المنشورة اليوم بشأن اهتمام نادينا بإرمدين ديميروفيتش، لاعب شتوتغارت، لا أساس لها من الصحة. لم يقم نادي فنربهتشه الرياضي بأي محاولة لضم اللاعب المذكور".

وتابع: "وبالمثل، فإن الادعاءات بأننا قدمنا ​​عرضا بقيمة 100 مليون يورو تقريبا لرافائيل لياو، شاملا رسوم الانتقال والراتب، هي أيضا غير صحيحة. لم يقدم أي عرض من هذا القبيل للاعب أو ناديه".

وأضاف: "ينصب تركيزنا بالكامل على مباراة الإياب ضد غورنيك زابجة في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أوروبا، وعلى التأهل للدور التالي".

واختتم: "خلال هذه الفترة، نرجو من جماهيرنا الكرام تجاهل التقارير الإخبارية التخمينية التي تحاول تشتيت انتباهنا عن هدفنا من خلال الترويج لمحاولات انتقال لم تتم وكأنها حقيقية، أو من خلال التركيز على لاعبين ليسوا ضمن خططنا".

وأبرم فنربهتشه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية 4 صفقات فقط استعدادا للموسم الجديد، حيث تعاقد مع الكوسوفي فيدات موريكي من ريال مايوركا، والإنجليزي ماسون غرينوود من أولمبيك مارسيليا، والهولندي ناثان آكي من مانشستر سيتي، والسنغالي أمارا ضيوف.

ويستعد الفريق التركي لمواجهة الإياب أمام غورنيك زابجة الفنلندي الأربعاء المقبل في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، علما أن مباراة الذهاب التي أقيمت بإسطنبول انتهت بفوز فنربهتشه 1-0.