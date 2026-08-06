قدم.. فنربهتشه التركي يحسم جولة الذهاب أمام شتورم غراتس النمساوي

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

وضع فنربهتشه التركي قدمًا في الدور الفاصل المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه شتورم غراتس النمساوي 2-0، الأربعاء، على ملعب "تشوباني"، في ذهاب الدور التمهيدي الثالث للمسابقة.

وبات الفريق التركي قريبًا من حجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي، حيث سيواجه الفائز من مواجهة سبارتا براغ التشيكي وأولمبيك ليون الفرنسي، ويكفيه التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف في مباراة الإياب، المقررة الثلاثاء المقبل على ملعب شتورم غراتس.

وفرض أصحاب الأرض سيطرتهم على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، وافتتح البرازيلي أندرسون تاليسكا التسجيل في الدقيقة التاسعة، بعدما تلقى تمريرة من كريم أكتورك أوغلو، ليسدد كرة بيسراه من خارج منطقة الجزاء استقرت في الشباك.

وواصل فنربهتشه ضغطه الهجومي، قبل أن يضاعف الإنجليزي ماسون غرينوود النتيجة بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 45، إثر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، عقب تمريرة من ركلة ركنية نفذها الإسباني ماركو أسينسيو.

وفي الشوط الثاني، حافظ فنربهتشه على أفضليته، وكثف هجماته بحثًا عن تعزيز تقدمه، إلا أن لاعبيه أهدروا عدة فرص محققة أمام مرمى الحارس الروسي دانييل خودياكوف.

في المقابل، لم يشكل شتورم غراتس خطورة تذكر على مرمى أصحاب الأرض، باستثناء فرصة وحيدة في الدقيقة 53 عبر النرويجي سيد أحمد جتا، لكن المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار تدخل في الوقت المناسب وأبعد الخطر.

ومع مرور الوقت، انخفض إيقاع المباراة دون أي تغيير في النتيجة، إلى أن أطلق الحكم الإنجليزي كريس كافاناه صافرة النهاية معلنًا فوز فنربهتشه بهدفين دون رد، ليقترب من بلوغ الدور الفاصل المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.