قدم.. باشاك شهير التركي يكتفي بالتعادل مع ضيفه إنتر توركو الفنلندي بهدف لمثله في جولة الذهاب من الدور التمهيدي الثاني لدوري المؤتمر الأوروبي

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

فرض التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 نفسه على لقاء باشاك شهير التركي وضيفه إنتر توركو الفنلندي، الأربعاء، على ملعب "فاتح تريم" بإسطنبول، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

فرض باشاك شهير سيطرته على مجريات اللعب، لكن الفريق الفنلندي تمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 16 عبر النيجيري كلينتون جيفتا، بتسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء بعد هجمة منظمة.

وكاد السيراليوني إلي كونتيه، أن يضاعف النتيجة للضيوف بعد 3 دقائق فقط عندما ارتقى لتمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها يان بيكا لين، ليحولها برأسية تجاه المرمى، لكن الحارس محمد شنجيزر، تمكن من إبعادها في اللحظة الأخيرة.

بعدها أهدر أصحاب الأرض العديد من الفرص السهلة لتعديل النتيجة بفضل تألق حارس مرمى الفريق الفنلندي، كما تصدى القائم لتسديدة الأوزبكي إلدور شومورودوف، في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، تمكن باشاك شهير من إدراك التعادل في الدقيقة 54 عبر قلب الدفاع أمين بيرم، برأسية من ركلة ركنية نفذها يوسف ساري من الجهة اليمنى، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

ولم تشهد الدقائق التالية أي تغيير في نتيجة المباراة ليتأجل حسم بطاقة التأهل للدور الثالث من المسابقة إلى مواجهة الإياب بفنلندا في 30 يوليو/ تموز المقبل، والتي يستضيفها فريق إنتر توركو.

ومن المقرر أن يواجه المتأهل من تلك المباراة الفائز من مباراة فادوز من ليختنشتاين وأتلتيك كلوب ديسكالدس من أندورا في الدور الثالث.