في آخر تدريب له استعدادا لعرض جوي مقرر غدا الاثنين، في إطار قمة الناتو المزمع انطلاقها الثلاثاء

قبيل قمة الناتو.. "النجوم التركية" تجري طلعات تدريبية في أجواء أنقرة في آخر تدريب له استعدادا لعرض جوي مقرر غدا الاثنين، في إطار قمة الناتو المزمع انطلاقها الثلاثاء

أنقرة/ الأناضول

أجرى فريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية التركية "النجوم التركية"، طلعات تدريبية في العاصمة أنقرة.

ونفذ الفريق آخر تدريب له استعدادا لعرض جوي مقرر غدا الاثنين، في إطار القمة الـ36 لقادة دول وحكومات حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وكانت ولاية أنقرة أعلنت، في بيان، أن "النجوم التركية" ستنفذ عرضا جويا غدا الاثنين بين الساعة 15:15 و15:30 بالتوقيت المحلي (12:15 و12:30 تغ).

وتستضيف العاصمة أنقرة قمة الناتو الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وذلك للمرة الثانية بعد قمة "إسطنبول 2004".