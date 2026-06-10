قبرص التركية: السلام في الجزيرة تحقق بفضل دعم تركيا منذ 1974 في تصريح رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستل..

ليفكوشا / الأناضول

أكد رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية، أونال أوستل، أن السلام الذي تنعم به جزيرة قبرص منذ عام 1974 تحقق بفضل الدعم الذي قدمته الجمهورية التركية لنضال الشعب القبرصي التركي وصموده.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال لقائه وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي في ليفكوشا.

وقال أوستل إن السلام الذي تحقق في الجزيرة عام 1974 جاء نتيجة دعم تركيا لنضال الشعب القبرصي التركي، مشيرا إلى أن القبارصة الأتراك توّجوا كفاحهم من أجل الحرية بإقامة دولتهم عام 1983.

وأشاد بالدعم الذي تقدمه تركيا لقبرص التركية في مختلف المجالات، مؤكدا أنه يسهم في تعزيز مسيرة التنمية والتقدم.

وتشهد جزيرة قبرص انقساما منذ عام 1974 بين شطر تركي في الشمال وآخر رومي في الجنوب، فيما رفض القبارصة الروم عام 2004 خطة قدمتها الأمم المتحدة لإعادة توحيد شطري الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص، التي جرت برعاية الأمم المتحدة في كرانس مونتانا بسويسرا في يوليو/ تموز 2017، لم تُعقد أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية للتوصل إلى تسوية للنزاع القائم في الجزيرة.