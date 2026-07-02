قالن يبحث مع طالباني مستجدات المنطقة ومسار "تركيا بلا إرهاب" حسب بيان صادر عن الاتحاد الوطني الكردستاني..

​​​​​​​بغداد/ الأناضول

بحث رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم قالن، مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، آخر المستجدات في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائهما في مدينة السليمانية العراقية، الأربعاء، بحسب بيان صادر عن الاتحاد.

وأشار البيان إلى أن اللقاء أكد أهمية الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، كما تناول مسار "تركيا بلا إرهاب".

وجدد طالباني، بحسب البيان، دعم الاتحاد لإنجاح هذا المسار.

ونقل البيان عن طالباني قوله: "من خلال مواصلة نهج الرئيس الراحل جلال طالباني، نواصل جهودنا لإنجاح هذه الخطوة المهمة والتاريخية، بهدف تعزيز التعايش المشترك والوصول إلى سلام شامل يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط عموماً".

كما شدد الجانبان، خلال اللقاء، على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بما يحمي المصالح المشتركة، وفق البيان.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر أمنية تركية للأناضول أن قالن التقى أيضًا رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في العاصمة بغداد، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وكان قالن قد التقى، الأربعاء، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، في مدينة أربيل، وبحثا آخر التطورات في المنطقة والقضايا الراهنة المؤثرة في الأمن والاستقرار.

كما زار قالن مدينة كركوك، وتجول في قلعتها التاريخية، قبل أن يزور مقر الجبهة التركمانية العراقية، ويلتقي مسؤولين تركمان، ثم يعقد اجتماعًا مع محافظ كركوك محمد سمعان آغا.

وفي 30 يونيو/حزيران الماضي، أجرى قالن سلسلة لقاءات مكثفة في العاصمة بغداد، شملت الرئيس العراقي نزار آمدي، ورئيس البرلمان هيبت الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ومستشار الأمن القومي باسم البدري، ووزير الخارجية فؤاد حسين، وزعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، وزعيم تحالف السيادة خميس الخنجر، ورئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي.

وتناولت تلك اللقاءات سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباري بين تركيا والعراق.