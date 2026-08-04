"قافلة فلسطين" القادمة من البوسنة تصل إلى أنقرة

أنقرة/ الأناضول

وصلت "قافلة فلسطين"، التي انطلقت من مدينة سريبرينيتسا في البوسنة والهرسك، إلى العاصمة التركية أنقرة، بعد عبورها ألبانيا واليونان ومرورها بإسطنبول، ضمن مسيرتها التضامنية مع الشعب الفلسطيني.

وتضم القافلة، المؤلفة من حافلات وسيارات، أكثر من 500 ناشط من 20 دولة، حيث وصلت مساء الاثنين إلى منطقة قهرمان قازان.

وسارت القافلة من المسجد المركزي الكبير إلى منطقة أولوس في العاصمة أنقرة برفقة أعضاء منظمة مدنية تدعى "منصة أنقرة للتضامن مع فلسطين"، حيث رفع المشاركون العلمين التركي والفلسطيني.

واستقبل حشد من الأهالي القافلة مرددين هتافات، منها: "تحية لغزة.. والمقاومة مستمرة"، و"فلسطين حرة من النهر إلى البحر"، و"لا تلتزم الصمت.. لا تكن شريكاً في الظلم".

وشكر المتحدث باسم منصة أنقرة للتضامن مع فلسطين، ألب أرسلان أيدار، جميع الداعمين للقافلة.

وقال أيدار إن فلسطين تتعرض لـ"إرهاب ممنهج وسياسات توسعية تمارسها إسرائيل".

وتابع: "النظام الإسرائيلي اليوم هو دولة احتلال، وليس دولة شرعية ولا ينتمي إلى هذه الأرض. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023 تحول هذا الإرهاب الممنهج إلى إبادة جماعية، بينما اكتفى المجتمع الدولي بالمشاهدة".

ومن المقرر أن تواصل "قافلة فلسطين" رحلتها غداً إلى ولاية قونية، قبل متابعة مسيرتها باتجاه الضفة الغربية.

وبدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 174 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، بعد عامين من الإبادة، إلا أن إسرائيل تواصل خروقاتها اليومية للاتفاق، ما أسفر عن مقتل 1250 فلسطينيا وإصابة 4110 آخرين، حتى الاثنين.

