الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعقيلته وقفا إلى يمين الرئيس أردوغان وعقيلته، فيما وقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى يسارهما..

قادة "الناتو" يلتقطون صورة جماعية قبيل مأدبة أردوغان في أنقرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعقيلته وقفا إلى يمين الرئيس أردوغان وعقيلته، فيما وقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى يسارهما..

أنقرة/ الأناضول

اصطف قادة الدول والحكومات المشاركون في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الثلاثاء، لالتقاط صورة تذكارية جماعية قبيل مأدبة استقبال أقامها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة في المجمع الرئاسي بأنقرة.

ووقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعقيلته إلى يمين الرئيس أردوغان وعقيلته، فيما وقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى يسارهما.

وتبادل أردوغان أطراف الحديث مع عدد من القادة قبيل التقاط الصورة.

وعقب التقاط الصورة، انضم القادة إلى مأدبة الاستقبال التي حضرها، إلى جانب قادة دول حلف الناتو، قادةُ الدول الأربع الشريكة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أستراليا، واليابان، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية)، فضلًا عن عدد من رؤساء الدول والحكومات المدعوين.

وخلال المأدبة، قُدمت للضيوف مجموعة من الأطباق والمأكولات التي يشتهر بها المطبخ التركي.

وتستضيف تركيا، الثلاثاء والأربعاء، القمة الـ36 لحلف شمال الأطلسي، للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها قمة إسطنبول عام 2004، وتكتسب القمة أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحلف ومنظومة الأمن العالمية.

